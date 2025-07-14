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«Питтсбург» выменял вратаря Артура Шилова у «Ванкувера»

«Питтсбург» выменял вратаря Артура Шилова у «Ванкувера»
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«Питтсбург Пингвинз» выменял вратаря Артура Шилова у «Ванкувер Кэнакс». «Косатки» получили в сделке форварда Чейза Стиллмана и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2027. В следующем сезоне у вратаря действует односторонний контракт с кэпхитом $ 850 тыс.

В минувшем сезоне 24-летний латвийский голкипер провёл 10 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал две победы с 86,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,65. Шилов стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Ванкувера» в АХЛ, а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Шилов провёл 19 игр, а также в 2024 году он сыграл 10 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

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