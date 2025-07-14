Бывший форвард НХЛ Джо Павелски стал победителем турнира по гольфу среди знаменитостей, сообщает Daily Faceoff. American Century Championship — ежегодный турнир по гольфу среди знаменитостей, который проводится после второй полной недели июля на курорте Эджвуд-Тахо на берегу озера Тахо в Неваде.

Павелски выиграл турнир с итоговым результатом 73, опередив на девять очков ближайшего преследователя — бывшего питчера Главной лиги бейсбола Джона Смолца. В пятерку лучших также вошли кантри-певец Джейк Оуэн, бывший нападающий Главной лиги американского футбола Тейлор Твеллман и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче. Павелски завершил карьеру в 2024 году.