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«Все немножко были в шоке». Голдобин — о разгромном поражении звёзд КХЛ на «Матче года»

«Все немножко были в шоке». Голдобин — о разгромном поражении звёзд КХЛ на «Матче года»
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о разгромном поражении звёзд КХЛ от звёзд НХЛ со счётом 3:15 в благотворительном «Матче года» на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Мы не ожидали такого результата, конечно (смеётся). Все немножко были в шоке. Сейчас июль месяц, так что мы не в самой лучшей форме, но все старались. Так или иначе, мы делаем это для людей, так что ничего страшного. Сейчас увидимся со всеми ребятами на ужине и всё обсудим.

– Против кого из команды НХЛ было сложнее всего играть? Может, против Шестёркина, который засушил второй период?
– Да, это точно. Я Шестёркина знаю с детства, и он мне сразу сказал: «Ты мне главное ничего не забей». Попытался забросить ему буллит, но это был конец моей смены, так что не получилось. Игорь — молодчик, мы с ним хорошо дружим, – цитирует Голдобина Metaratings.

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