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Кожевников — о Хартли: человек за огромные деньги приезжает посидеть на ярославском троне

Кожевников — о Хартли: человек за огромные деньги приезжает посидеть на ярославском троне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике назначение Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива», а также оценил слухи о возможном назначении тренера Жерара Галлана в «Куньлунь».

«Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Всё! Более показательный пример – Галлан. Если его всё-таки назначат в «Куньлунь», это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации – разобранная команда, с которой нужно давать результат. Вот здесь равные условия с российскими тренерами», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.

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