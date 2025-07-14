Кожевников — о Хартли: человек за огромные деньги приезжает посидеть на ярославском троне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике назначение Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива», а также оценил слухи о возможном назначении тренера Жерара Галлана в «Куньлунь».

«Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Всё! Более показательный пример – Галлан. Если его всё-таки назначат в «Куньлунь», это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации – разобранная команда, с которой нужно давать результат. Вот здесь равные условия с российскими тренерами», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.