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Трое россиян попали в число главных кандидатов на прорыв в следующем сезоне НХЛ

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов попали в число главных кандидатов на прорыв в следующем сезоне-2025/2026 НХЛ по версии официального сайта лиги.

Ожидается, что тренеры «Сан-Хосе» сделают ставку на Аскарова в предстоящем сезоне и голкипер оправдает их ожидания.

Журналисты официального сайта Национальной хоккейной лиги назвали Демидова «следующим Никитой Кучеровым». Отмечается, что 19-летний нападающий является самым универсальным атакующим игроком из выбранных на драфте НХЛ 2024 года.

По мнению журналистов, в следующем сезоне Мичков способен добраться до отметки в 100 набранных очков. Предстоящий сезон НХЛ станет вторым в карьере российского форварда.