Кожевников: Якупов стал жертвой канадских тренеров, только пока этого не понимает

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что Наиль Якупов хвалит канадских тренеров. Форвард на протяжении нескольких лет выступал в НХЛ, а также играл под руководством Боба Хартли и Ги Буше в «Авангарде».

«Читал, смеялся. Канадцев рекламирует наш лучший юниор 10-х годов, который там был выбран под первым номером драфта и которого эти канадские тренеры в профессиональном плане и «похоронили». Знаете, мне нравятся интервью Якупова, весёлый рассказчик. Но он – как раз жертва канадских тренеров, только пока этого не понимает. Попал бы он на времена Кулагина, Тихонова или Юрзинова – получился бы один из лучших «крайков» нашего хоккея.

А так потерял две трети своей карьеры под болтовню североамериканцев – и начал играть только сейчас, когда коснулся дна. Чтобы это понять, нужны опыт и мудрость. Не беспокойтесь, всё это придёт. Лучше раньше, чем позже», — цитирует Кожевникова Russia-hockey.ru.