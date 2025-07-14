«Амур» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ.

В грядущем сезоне помогать главному тренеру «Амура» Александру Гальченюку будут старший тренер Юрий Кузьменков, тренер защитников Яков Рылов, тренер вратарей Александр Бызов, тренер по физической подготовке Денис Богданов, видеотренеры Станислав Басов и Артём Потылицын.

После окончания карьеры игрока Гальченюк работал помощником главного тренера в клубе «Сарния Стинг» хоккейной лиги Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ. 23 декабря 2024 года был назначен на должность тренера по развитию в хоккейном клубе «Амур». Напомним, в хабаровском клубе выступает его сын — Алекс Гальченюк.