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Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко женился

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко женился
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21-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко женился на своей девушке Карине. Торжественное мероприятие прошло 12 июля.

Фото: личный архив Ивана Мирошниченко

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022. В прошедшем сезоне 21-летний нападающий провёл 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также на его счету 61 матч за «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Кэпиталз») в АХЛ и 47 (26+21) набранных очков.

Российский форвард сыграл 39 матчей в НХЛ за последние два сезона, но пока не задержался в клубе НХЛ на целый год, сыграв 100 матчей за «Херши Бэрс» в АХЛ.

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