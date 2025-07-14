Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко женился

21-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко женился на своей девушке Карине. Торжественное мероприятие прошло 12 июля.

Фото: личный архив Ивана Мирошниченко

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022. В прошедшем сезоне 21-летний нападающий провёл 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также на его счету 61 матч за «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Кэпиталз») в АХЛ и 47 (26+21) набранных очков.

Российский форвард сыграл 39 матчей в НХЛ за последние два сезона, но пока не задержался в клубе НХЛ на целый год, сыграв 100 матчей за «Херши Бэрс» в АХЛ.