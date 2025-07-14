«Трактор» представил план предсезонной подготовки. Как сообщает пресс-служба клуба, основная часть подготовительной работы пройдёт в Челябинске. Команда Бенуа Гру примет участие в одном предсезонном турнире – домашнем Кубке губернатора Челябинской области — 2025.

9 августа — выход из отпуска, медицинский осмотр.

11-24 августа — учебно-тренировочный сбор (Челябинск).

25-29 августа — Кубок губернатора Челябинской области — 2025.

30 августа-4 сентября — подготовка к старту регулярного чемпионата КХЛ (Челябинск).

5 сентября — старт сезона, Кубок Открытия в Ярославле.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».