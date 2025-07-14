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«Трактор» представил план предсезонной подготовки

«Трактор» представил план предсезонной подготовки
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«Трактор» представил план предсезонной подготовки. Как сообщает пресс-служба клуба, основная часть подготовительной работы пройдёт в Челябинске. Команда Бенуа Гру примет участие в одном предсезонном турнире – домашнем Кубке губернатора Челябинской области — 2025.

9 августа — выход из отпуска, медицинский осмотр.
11-24 августа — учебно-тренировочный сбор (Челябинск).
25-29 августа — Кубок губернатора Челябинской области — 2025.
30 августа-4 сентября — подготовка к старту регулярного чемпионата КХЛ (Челябинск).
5 сентября — старт сезона, Кубок Открытия в Ярославле.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

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