Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Гуслистовым

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Гуслистовым
Комментарии

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Гуслистовым. Сообщается, что контракт расторгнут по инициативе клуба.

Гуслистов присоединился к команде в декабре прошлого года. За «моряков» провёл четыре матча и результативными действиями не отметился.

23-летний Гуслистов в КХЛ провёл четыре сезона в составе «Северстали». Суммарно на счету нападающего 176 матчей в КХЛ, 41 (17+24) очко. 27 января 2021 года в матче «Северстали» со СКА Гуслистов вышел с капитанской нашивкой. Таким образом, в возрасте 18 лет и 242 дней стал самым молодым капитаном в истории КХЛ.

В 2021 году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 209-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».

Материалы по теме
Эксклюзив
Директор «Северстали» высказался о регрессе одного из главных талантов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android