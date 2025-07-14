Вратарь команды звёзд КХЛ объяснил разгромное поражение от звёзд НХЛ

Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко объяснил разгромное поражение от звёзд НХЛ на «Матче года» (3:15).

— Какие впечатления от «Матча года»?

— Это праздник хоккея, праздник для болельщиков. И те, кто по телевизору смотрел, думаю, получили удовольствие. Мы — тем более. Я смотрю на людей, против кого играю, за кого играю… Быть с ними на одном льду — это большого стоит. Праздник такой! И всё это на благотворительность, все деньги деткам. Мне кажется, это очень здорово. Очень приятно и очень классно участвовать в таком празднике хоккея.

— На ваш взгляд, что в этом матче не получилось у команды КХЛ? Всё-таки такой счёт, мягко скажем, неожиданный.

— Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру (улыбается). У нас где-то, может быть, настрой чуть похуже был, из-за этого нам забили некоторые голы. В принципе, ребята из команды НХЛ очень хорошо разыгрывали шайбу, голы хорошие забили. Показали уровень свой — очень высокий, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.