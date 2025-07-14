«Как такое вообще могло получиться?» Экс-вратарь «Витязя» высказался об уходе клуба из КХЛ

Вратарь «Амура», бывший голкипер «Витязя» Максим Дорожко высказался об уходе подмосковного клуба из КХЛ.

— То, что случилось с «Витязем», стало для вас сюрпризом, шоком?

— Конечно. К этому никак не подготовишься. Как снег на голову упал. Никто этого не ожидал. Мне агент позвонил сперва, сказал: «Вот такое возможно. Поэтому психологически готовься». Вот так предупредил.

Такое частенько говорили и в прошлом году, такие разговоры уже ходили, но в этом уже, как мы понимаем, всё серьёзно было. Стала шоком, конечно, вся эта информация. Как такое вообще могло получиться?

Понятно, что от нас мало чего зависит. Но клуб с такой историей… очень-очень грустно, жалко. Я с детства с «Витязем». И школу хоккейную прошёл в «Витязе», и молодёжную команду, и частью Континентальной хоккейной лиги довелось стать, играя за «Витязь»… Это очень грустно, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.