«Грех жаловаться». Максим Дорожко прокомментировал обмен в «Амур»

Вратарь «Амура» Максим Дорожко прокомментировал свой обмен из «Витязя». Подмосковный клуб не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Вас обменяли в «Амур». С вами как-то обсуждали, куда вас пристроить, или постфактум узнали об обмене?

— Меня агент спрашивал, как я отношусь к этому. Я ответил, что предложение есть — и это очень хорошо. Уже потом узнал, что «Амур» выкупил права на меня. С ними продлил соглашение ещё на год уже после обмена. Но я очень рад тому, как всё сложилось. Грех жаловаться, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.