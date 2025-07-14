Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Грех жаловаться». Максим Дорожко прокомментировал обмен в «Амур»

«Грех жаловаться». Максим Дорожко прокомментировал обмен в «Амур»
Комментарии

Вратарь «Амура» Максим Дорожко прокомментировал свой обмен из «Витязя». Подмосковный клуб не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Вас обменяли в «Амур». С вами как-то обсуждали, куда вас пристроить, или постфактум узнали об обмене?
— Меня агент спрашивал, как я отношусь к этому. Я ответил, что предложение есть — и это очень хорошо. Уже потом узнал, что «Амур» выкупил права на меня. С ними продлил соглашение ещё на год уже после обмена. Но я очень рад тому, как всё сложилось. Грех жаловаться, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
«Информация о смерти «Витязя» стала шоком». Интервью с героем команды звёзд КХЛ
Эксклюзив
«Информация о смерти «Витязя» стала шоком». Интервью с героем команды звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android