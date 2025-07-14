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«Жестами показал, мол, извини, пожалуйста». Дорожко — об отражённом буллите Овечкина

«Жестами показал, мол, извини, пожалуйста». Дорожко — об отражённом буллите Овечкина
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Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко оценил свой отражённый буллит от Александра Овечкина в «Матче года» (3:15).

— Вы же были и на серии буллитов. Отразили хитрющий бросок Александра Овечкина из-под ноги. Это лучший момент в вашей карьере прямо сейчас?
— Ну конечно! (Смеётся.) Да нет, получаешь удовольствие, когда против тебя на льду такие игроки, парни такого класса, такого масштаба. Против них выходить играть — хоть в матче, хоть на буллитах, неважно — это мечта. А у любого вратаря мечта — отбить шайбу после броска Овечкина. Это дорогого стоит. Очень приятно, очень классно.

— Удалось ли пообщаться с Александром? Или пока ещё нет?
— Я жестами показал, мол, извини, пожалуйста, что шайба попала в щиток (улыбается). Посмеялись, парой жестов перекинулись, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
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