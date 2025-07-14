Дорожко — о рекорде Овечкина: это был прорыв! Праздник для всего русского хоккея

Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко высказался о рекорде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Следили ли за погоней Овечкина, ждали, когда он побьёт рекорд? Что чувствовали, думали в этот момент?

— Ну конечно! Как и все. Мы всей командой и дома, и на тренировках всё время смотрели и следили за погоней, ждали, когда он уже побьёт рекорд. Это был прорыв! Праздник для всего русского хоккея. Поэтому мы были очень, очень рады, все праздновали это событие, выкладывали посты в соцсетях. Это было легендарное событие для нас, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.