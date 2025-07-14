Вратарь звёзд КХЛ объяснил, в чём заключается феномен Александра Овечкина

Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко объяснил, в чём заключается феномен российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Вы вратарь, вы выходите против Овечкина. На ваш взгляд, в чём заключается феномен Александра?

— Очень-очень сильный бросок. Ещё и радиоуправляемый вдобавок. Я думаю, не зря он столько голов забил! Он просто мимо вратаря бросает, и всё. Это его хорошая черта, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

По ходу прошлого сезона российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).