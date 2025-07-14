Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Дорожко предположил, почему погибают хоккейные клубы из Московской области

Максим Дорожко предположил, почему погибают хоккейные клубы из Московской области
Комментарии

Вратарь «Амура», бывший голкипер «Витязя» Максим Дорожко предположил, почему погибают хоккейные клубы из Московской области. «Витязь» в следующем сезоне не примет участия в чемпионате КХЛ.

— Сейчас в Московской области много хоккейных клубов умирает или переезжает. Сначала «Витязь» прекратил существование, потом — «Юнисон». «Куньлунь» переехал. Как вы думаете, с чем такая ситуация может быть связана?
— Честно, не знаю. Я не вникаю глубоко в эти подробности, не разбираюсь, особо туда не лезу. Почему-то так получается. Видимо, клубы закрываются из-за недостатка финансирования, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
«Информация о смерти «Витязя» стала шоком». Интервью с героем команды звёзд КХЛ
Эксклюзив
«Информация о смерти «Витязя» стала шоком». Интервью с героем команды звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android