Вратарь «Амура», бывший голкипер «Витязя» Максим Дорожко предположил, почему погибают хоккейные клубы из Московской области. «Витязь» в следующем сезоне не примет участия в чемпионате КХЛ.

— Сейчас в Московской области много хоккейных клубов умирает или переезжает. Сначала «Витязь» прекратил существование, потом — «Юнисон». «Куньлунь» переехал. Как вы думаете, с чем такая ситуация может быть связана?

— Честно, не знаю. Я не вникаю глубоко в эти подробности, не разбираюсь, особо туда не лезу. Почему-то так получается. Видимо, клубы закрываются из-за недостатка финансирования, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.