Вратарь «Амура» высказался о возможности выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне

Вратарь «Амура» Максим Дорожко высказался о возможности выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне.

— Вы наверняка знаете: ещё пару лет назад говорили, что в сезоне-2025/2026 «Амур» станет чемпионом. Готовы поднять кубок в будущем сезоне?

— Забегаем очень далеко, конечно (смеётся). Надо начинать с того, чтобы каждый день становиться лучше. И там уже, в принципе, ничего невозможного нет. Я думаю, что всем вместе, одной командой, одним кулаком надо на предсезонке добиться сплочения с ребятами, с тренерским штабом. Идти вперёд за победами, по шажочку, по ступенечке подниматься вверх. Уже никуда не сходить с пути, не думать, а просто идти к цели, — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.