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Вратарь «Амура» отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина

Вратарь «Амура» отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина
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Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина.

— В Вашингтоне учредили день в честь Александра Овечкина. Поговаривают, что и в России могут что-то подобное организовать. Хотели бы, чтобы и у нас учредили день Ови?
— Конечно, конечно! Почему нет? Это легенда хоккея. И он из России, он русский, поэтому здесь, у нас, я думаю, обязательно нужно что-то придумать. Дай бог! — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

По ходу прошлого сезона российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
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