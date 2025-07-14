Вратарь «Амура» отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина

Вратарь команды Востока и «Амура» Максим Дорожко отреагировал на предложение учредить в России день Александра Овечкина.

— В Вашингтоне учредили день в честь Александра Овечкина. Поговаривают, что и в России могут что-то подобное организовать. Хотели бы, чтобы и у нас учредили день Ови?

— Конечно, конечно! Почему нет? Это легенда хоккея. И он из России, он русский, поэтому здесь, у нас, я думаю, обязательно нужно что-то придумать. Дай бог! — сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

По ходу прошлого сезона российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).