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Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Великов обменян в «Автомобилист»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Великов обменян в «Автомобилист»
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Нападающий системы «Салавата Юлаева» Максим Великов обменян в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

19-летний Великов присоединился к уфимской команде перед сезоном-2024/2025. Нападающий дебютировал в КХЛ и провёл четыре матча, сделав результативную передачу. Также на его счету 16 (6+10) очков в 37 матчах в ВХЛ за «Торос» — шесть голов и 10 результативных передач. В Молодёжной хоккейной лиге за «Толпар» Великов провёл 13 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».

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