Мильштейн: было бы классно увидеть шоу со звёздами КХЛ и НХЛ в разных городах России

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских хоккеистов, заявил, что «Матч года» нужно проводить в разных городах России. Вчера, 13 июля, команда звёзд НХЛ разгромила команду звёзд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Было бы классно увидеть такое шоу со звёздами КХЛ и НХЛ в разных регионах страны, потому что в Москве и Санкт-Петербурге большие арены, но нельзя забывать и про людей в регионах.

Если посмотреть, то ребята, которые играли сегодня – сами выходцы из разных регионов страны. Было бы круто увидеть их перед своими болельщиками, там, где всё начиналось», – цитирует Мильштейна Legalbet.