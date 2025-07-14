Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мильштейн: было бы классно увидеть шоу со звёздами КХЛ и НХЛ в разных городах России

Мильштейн: было бы классно увидеть шоу со звёздами КХЛ и НХЛ в разных городах России
Комментарии

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских хоккеистов, заявил, что «Матч года» нужно проводить в разных городах России. Вчера, 13 июля, команда звёзд НХЛ разгромила команду звёзд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Было бы классно увидеть такое шоу со звёздами КХЛ и НХЛ в разных регионах страны, потому что в Москве и Санкт-Петербурге большие арены, но нельзя забывать и про людей в регионах.

Если посмотреть, то ребята, которые играли сегодня – сами выходцы из разных регионов страны. Было бы круто увидеть их перед своими болельщиками, там, где всё начиналось», – цитирует Мильштейна Legalbet.

Материалы по теме
«Попросил автограф у Овечкина». Что говорили звёзды КХЛ и НХЛ на «Матче года»
«Попросил автограф у Овечкина». Что говорили звёзды КХЛ и НХЛ на «Матче года»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android