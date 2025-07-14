Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова назвала хоккей спортом номер один в России.

«Я считаю, что в нашей стране хоккей — спорт номер один! Это самая лучшая игра. Мне очень нравится этот вид спорта. Россия — северная страна и ассоциируется с холодом, льдом и мужеством.

Россия — это олицетворение хоккея. Если взять Национальную хоккейную лигу, то наши ребята одни из самых лучших там. А вот футболистов таких мало, кто так бы выделялся в зарубежных клубах. Наверное, им дома комфортнее. В других чемпионатах футбол сложнее. Если есть хорошие контракты тут, то зачем уезжать. А в НХЛ более высокие амбиции», — цитирует Ефимову Legalbet.