«Витязь» расторг контракт с нападающим Иваном Савчиком, сообщает пресс-служба КХЛ.

25-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024. Савчик в дебютном сезоне провёл 62 матча в регулярном чемпионате за «Витязь» и набрал 19 очков — забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-20».

В прошлом сезоне-2024/2025 нападающий провёл 59 матчей и набрал 13 очков — забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач с показателем полезности «-6».

Напомним, из-за финансовых проблем подмосковный «Витязь» не примет участия в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.