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«Вопрос тренера». Агент Евгения Кузнецова рассказал о причинах ухода хоккеиста из СКА

«Вопрос тренера». Агент Евгения Кузнецова рассказал о причинах ухода хоккеиста из СКА
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал, почему форвард покинул СКА и отметил, что на это решение повлияли тренерские решения Романа Ротенберга, возглавлявшего петербургскую команду.

«Евгений Кузнецов — это Евгений Кузнецов. Он и в КХЛ доказал, что он хороший хоккеист. Очко за игру в среднем — это очень хороший результат. Если говорить о прошлом сезоне, то дело не в проблемах со здоровьем. Со здоровьем у Евгения всё в порядке. Вопрос тренера. Роман Борисович [Ротенберг] давал Евгению много игрового времени, и в тех матчах, в которых Кузнецов играл, он был продуктивен, он провёл их на высоком уровне.

Однако был момент общей политики клуба. Случается, что тренер видит состав сначала так, а затем иначе. У тренера сложилось впечатление об игроке, который пропустил часть чемпионата. Было тренерское решение, которое игрок не может обсуждать. Поэтому Евгений захотел уйти из СКА. Это было его личное желание», — цитирует Бабаева «РИА Новости».

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