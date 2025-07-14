Форвард «Калгари» Кадри отреагировал на слухи о возвращении в «Торонто»

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри прокомментировал информацию о своём возможном возвращении в «Торонто Мэйпл Лифс».

«В последние пару месяцев разговоры [на эту тему] появлялись довольно часто. Немного странно прокручивать ленту новостей и видеть своё имя и лицо. Конечно, слухи ходят очень активно, особенно в этих краях. Зачастую они разгораются, и огонь от них разрастается в более масштабные пожары», — приводит слова Кадри Sportskeeda.

34-летний форвард выступал за «Мэйпл Лифс» с 2010 по 2019 год. Действующее соглашение хоккеиста с «Калгари» рассчитано до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне Кадри принял участие в 82 матчах, в которых отметился 35 голами и 32 результативными передачами.