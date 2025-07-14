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Евгений Кузнецов — в топ-10 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff

Евгений Кузнецов — в топ-10 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff
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Daily Faceoff опубликовал обновлённый рейтинг лучших свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Возглавил топ американский форвард Джек Рословик.

В список включены четверо россиян: голкипер Илья Самсонов (седьмое место), форвард Евгений Кузнецов (восьмое место), вратарь Александр Георгиев (12-е) и нападающий Клим Костин (15-е). Также в дополнительный список без ранжира вошёл форвард Николай Коваленко.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джек Рословик;
2. Мэтт Грызлик;
3. Макс Пасиоретти;
4. Виктор Олофссон;
5. Джеймс Раймер;
6. Люк Канин;
7. Илья Самсонов;
8. Евгений Кузнецов;
9. Майкл Карконе;
10. Йоэль Кивиранта.

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