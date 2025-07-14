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В первый день нового сезона НХЛ пройдут три матча

В первый день нового сезона НХЛ пройдут три матча
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В первый день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 состоятся три встречи, сообщается на сайте лиги. Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября.

В первом матче обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов «Флорида Пантерз» на домашней арене встретится с «Чикаго Блэкхоукс». «Нью-Йорк Рейнджерс» в этот же день на своём льду примет «Питтсбург Пингвинз», а «Лос-Анджелес Кингз» дома сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Сообщается, что полное расписание будет опубликовано в среду, 16 июля.

Отметим, что в регулярном чемпионате НХЛ предстоящего сезона команды проведут по 82 игры, как и ранее, а начиная с сезона-2026/2027 количество матчей увеличится до 84.

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