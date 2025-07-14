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Александр Овечкин назвал три лучших гола за свою карьеру

Александр Овечкин назвал три лучших гола за свою карьеру
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил топ-3 из своих голов за всю карьеру.

«Первый — на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду. Второй — это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса». Третий — это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии с «Вегасом», — заявил Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 39‑летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 897 шайб и обновив рекорд Уэйна Гретцки (894). С учётом матчей плей‑офф на счету Гретцки 1016 шайб в НХЛ, у Овечкина — 974.

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