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«Эдмонтон» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Эдмонтон» объявил об изменениях в тренерском штабе
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«Эдмонтон Ойлерз» на своём официальном сайте объявили о включении в тренерский штаб команды Пола Макфарланда, Питера Обри и Конора Аллена. Также сообщается, что Пол Коффи вернётся к своей роли специального советника по хоккейным операциям.

Макфарланду 39 лет. Он присоединится к «Ойлерз» в качестве помощника тренера, после того как в минувшем сезоне возглавлял «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге. Специалист ранее работал в НХЛ помощником тренера во «Флориде Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен».

48-летний Обри последние два года работал помощником тренера «Небраска-Омаха Маверикс» (NCAA). Специалист присоединится к «Эдмонтону» в качестве тренера вратарей. Ранее он занимал аналогичную должность в «Чикаго Блэкхоукс».

Аллену 35 лет. Он присоединится к «Ойлерз» в качестве тренера по развитию навыков. В НХЛ специалист ранее не работал.

Также сообщается, что клуб продлил контракты с помощником тренера Марком Стюартом и видеотренером Ноа Сегаллом.

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