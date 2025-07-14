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ЦСКА заключит долгосрочный контракт с Провольневым на 140 млн рублей

ЦСКА заключит долгосрочный контракт с Провольневым на 140 млн рублей
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заключит новый долгосрочный контракт с защитником Владиславом Провольневым на 140 млн рублей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2026 года.

За ЦСКА 30-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 246 матчей, в которых набрал 62 (17+45) очка. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

Всего в КХЛ на счету защитника 490 матчей, в которых Провольнев набрал 111 очков — забросил 37 шайб и отдал 74 результативных передач — с показателем полезности «+38». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».

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