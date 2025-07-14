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«Торпедо» подписало защитника Михаила Науменкова

«Торпедо» подписало защитника Михаила Науменкова
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Защитник Михаил Науменков пополнил состав нижегородского «Торпедо», об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Науменков является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. Защитник выступал за армейский клуб с 2014 по 2020 год, в 2019-м вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020 году Науменков был обменян в «Салават Юлаев» на нападающего Никиту Сошникова.

В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний игрок обороны набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков отметился одним голом в 19 играх. Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» хоккеист провёл пять сезонов, в которых отыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.

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