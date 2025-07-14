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«Эта цифра будет очень важна». Овечкин — об отметке 1500 матчей за «Вашингтон»

«Эта цифра будет очень важна». Овечкин — об отметке 1500 матчей за «Вашингтон»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что для него очень важно провести 1500 матчей в регулярных чемпионатах лиги. Сейчас на счету 39-летнего форварда 1491 игра в регулярке, где он набрал 1623 очка (897+726).

— Вы совсем скоро сможете сыграть 1500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. У вас действительно какая‑то мотивация, или, положа руку на сердце, «уже достали с этими постоянными разговорами об одном и том же»?
— Да нет, это часть моей профессии, жизни. Ты просто к этому привыкаешь, к этому готов. Понятное дело, 1500 матчей за одну команду сыграть дорогого стоит. Очень мало хоккеистов во всей лиге выступали столько, потому для меня эта цифра будет очень важна, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в начале апреля Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня следующего года.

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