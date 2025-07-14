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Овечкин: Месси — бог футбола, то, что он делает на поле, просто невероятно

Овечкин: Месси — бог футбола, то, что он делает на поле, просто невероятно
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси «богом футбола», а также признался, что является фанатом «Барселоны».

— Любимая команда у меня за рубежом — «Барселона». Я фанат «Барселоны».

— Вы можете называть Лионеля Месси своим другом?
— Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, он — бог футбола. То, что он делает на поле, — это просто невероятно.

— А это какая‑то прямая связь — болеть за «Барселону», потому что там Месси, или любовь к клубу началась ещё раньше?
— Ещё раньше она началась, когда играли Хави, Ривалдо, де Бур. Я с самого детства болел именно за «Барселону», не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат «Барселоны», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 39‑летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).

38-летний Месси на данный момент выступает за «Интер Майами». С 2003 по 2021 год он играл за «Барселону».

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