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Форвард Энди Андреофф заключил двухлетнее соглашение со швейцарским клубом

Форвард Энди Андреофф заключил двухлетнее соглашение со швейцарским клубом
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Хоккейный клуб «Цюрих Лайонс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским нападающим Энди Андреоффом. Игрок подписал двухлетнее соглашение со швейцарским клубом.

Последние два года 34-летний форвард провёл в КХЛ в составе новосибирской «Сибири». По итогам двух сезонов Энди становился лучшим снайпером команды — 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025. Всего за 137 матчей нападающий набрал 81 очко (51 шайба и 30 передач).

Ранее Андреофф выступал 12 сезонов в НХЛ и АХЛ, представляя «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ он сыграл 189 матчей, где набрал 27 (14+13) очков.

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