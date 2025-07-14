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Фетисов — о «Матче года»: ребята из НХЛ приехали не для бла-бла-бла, а ради помощи детям

Фетисов — о «Матче года»: ребята из НХЛ приехали не для бла-бла-бла, а ради помощи детям
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российские хоккеисты НХЛ приехали для участия в благотворительном «Матче года» со звёздами КХЛ ради помощи детям, а не для пустых разговоров.

«Не могу выбрать лучшего россиянина в НХЛ. У меня они все красавчики! Приехали из отпусков, собрали полный стадион и деньги на благотворительность, помогают тем, кто нуждается. Не бла-бла-бла, а на конкретные вещи — ради помощи определённым детям. Сегодня они у меня все чемпионы!

Благотворительный матч не имеет никакого спортивного принципа, чтобы называть лучшего игрока. У каждого молодого хоккеиста есть шанс стать будущим лидером сборной, стать Фетисовым, Овечкиным, Харламовым и так далее. Все стараются. Зачем мы должны давать кому-то тот талант, который они могут не оправдать? Много талантливых ребят. Но чтобы стать великим нужно приложить много труда и быть целеустремленным", — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Благотворительный «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоялся вчера, 13 июля. Встреча закончилась победой звёзд НХЛ с разгромным счётом 15:3. Сумма вырученных средств от проведения мероприятия составила 30 млн рублей. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

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