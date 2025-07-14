«Виннипег» и форвард Морган Бэррон подписали новое соглашение на два сезона

«Виннипег Джетс» подписали новое двухлетнее соглашение с нападающим Морганом Бэрроном, сообщает пресс-служба НХЛ. Общая сумма контракта 26-летнего форварда с «Джетс» составляет $ 3,7 млн (кэпхит — $ 1,85 млн).

Канадец находился в статусе ограниченно свободного агента и 5 июля подал документы на арбитраж, но стороны сумели договориться до слушаний.

В минувшем регулярном сезоне Баррон набрал 15 (8+7) очков в 74 матчах, а также отметился двумя передачами в 13 играх Кубка Стэнли. Нападающий выступает за «Виннипег» с сезона-2021/2022.

«Виннипег Джетс» завершил регулярный сезон, завоевав Президентский кубок как лучшая команда лиги. В плей-офф он дошёл до четвертьфинала Кубка Стэнли, уступив «Даллас Старз» (2-4).