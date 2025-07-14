«Айлендерс» подписали контракт новичка с 16-м номером драфта Эклундом

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём официальном сайте объявили о подписании трёхлетнего контракта новичка со шведским нападающим Виктором Эклундом.

«Айлендерс» выбрали 18-летнего форварда в первом раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 16-м номером. В минувшем сезоне Эклунд набрал 31 (19+12) очко в 42 матчах за «Юргорден». Всего на его счету за шведский клуб 57 игр, 20 голов и 15 результативных передач.

На международной арене Эклунд представлял Швецию на чемпионате мира по хоккею среди юниоров в 2025 году, где набрал 6 (2+4) очков в семи играх, а также помог национальной команде завоевать бронзовые медали на чемпионате мира среди игроков до 18 лет в 2024 году.