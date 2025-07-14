Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» подписали контракт новичка с 16-м номером драфта Эклундом

«Айлендерс» подписали контракт новичка с 16-м номером драфта Эклундом
Комментарии

«Нью-Йорк Айлендерс» на своём официальном сайте объявили о подписании трёхлетнего контракта новичка со шведским нападающим Виктором Эклундом.

«Айлендерс» выбрали 18-летнего форварда в первом раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 16-м номером. В минувшем сезоне Эклунд набрал 31 (19+12) очко в 42 матчах за «Юргорден». Всего на его счету за шведский клуб 57 игр, 20 голов и 15 результативных передач.

На международной арене Эклунд представлял Швецию на чемпионате мира по хоккею среди юниоров в 2025 году, где набрал 6 (2+4) очков в семи играх, а также помог национальной команде завоевать бронзовые медали на чемпионате мира среди игроков до 18 лет в 2024 году.

Материалы по теме
Официально
Максим Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android