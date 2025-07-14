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«Счёт очень странный». Сафронов прокомментировал результат «Матча года»

«Счёт очень странный». Сафронов прокомментировал результат «Матча года»
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Бывший игрок клубов КХЛ Кирилл Сафронов поделился впечатлениями от прошедшего «Матча года» между российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. В воскресенье, 13 июля, команда звёзд НХЛ разгромила команду звёзд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Идея матча великолепная. Классно, что все ребята приехали. Трибуны собрались полные, отличное шоу для болельщиков. Все ребята молодцы — как организаторы, так и сами игроки. Замечательно, что такой матч прошёл в Москве.

Счёт встречи? Согласен, счёт достаточно необычный. Как правило, такие игры проходят более-менее равно, а тут 15:3. Понятно, что уровень парней из НХЛ выше тех, кто играет в КХЛ, но не настолько. Счёт очень странный, очень большой разрыв», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

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