«Счёт очень странный». Сафронов прокомментировал результат «Матча года»

Бывший игрок клубов КХЛ Кирилл Сафронов поделился впечатлениями от прошедшего «Матча года» между российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. В воскресенье, 13 июля, команда звёзд НХЛ разгромила команду звёзд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Идея матча великолепная. Классно, что все ребята приехали. Трибуны собрались полные, отличное шоу для болельщиков. Все ребята молодцы — как организаторы, так и сами игроки. Замечательно, что такой матч прошёл в Москве.

Счёт встречи? Согласен, счёт достаточно необычный. Как правило, такие игры проходят более-менее равно, а тут 15:3. Понятно, что уровень парней из НХЛ выше тех, кто играет в КХЛ, но не настолько. Счёт очень странный, очень большой разрыв», — приводит слова Сафронова Vprognoze.