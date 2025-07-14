«Себя показал, на других посмотрел». Защитник «Торпедо» Конюшков — о лагере «Монреаля»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился впечатлениями от своей поездки в тренировочный лагерь «Монреаль Канадиенс». Хоккеист был выбран канадским клубом на драфте НХЛ — 2023 в четвёртом раунде под общим 110-м номером.
— Какие у вас остались впечатления от тренировочного лагеря «Монреаля»?
— Отличные. Познакомился с руководством и с игроками. Было интересно, себя показал, на других посмотрел. Для меня хороший опыт.
— Сказали, что ждут вас потом в команде?
— Сказали стандартные вещи: «Спасибо, что приехал. Спасибо за тренировки. Неплохой английский, но стоит улучшать», — приводит слова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 22-летний Конюшков провёл 71 матч (вместе с плей-офф), в которых набрал 18 (4+14) очков.