Овечкин назвал имя своего любимого партнёра в «Вашингтоне»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал шведского форварда Никласа Бекстрёма одним из лучших партнёров в карьере.

— Бекстрём — ваш самый любимый партнёр?

— Ну, конечно, мы, можно сказать, выросли вместе как хоккеисты, как люди. Один из моих лучших партнёров, конечно, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Хоккеисты вместе сыграли 1058 матчей регулярного сезона НХЛ, российский нападающий забросил 279 шайб с передач шведа. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю — 29 октября 2023-го.

Напомним, 39-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах (897). Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894).