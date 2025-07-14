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Овечкин назвал имя своего любимого партнёра в «Вашингтоне»

Овечкин назвал имя своего любимого партнёра в «Вашингтоне»
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал шведского форварда Никласа Бекстрёма одним из лучших партнёров в карьере.

— Бекстрём — ваш самый любимый партнёр?
— Ну, конечно, мы, можно сказать, выросли вместе как хоккеисты, как люди. Один из моих лучших партнёров, конечно, — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Хоккеисты вместе сыграли 1058 матчей регулярного сезона НХЛ, российский нападающий забросил 279 шайб с передач шведа. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю — 29 октября 2023-го.

Напомним, 39-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах (897). Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894).

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