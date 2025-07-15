«Большое событие для всего российского хоккея». Симашев — о «Матче года»

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев рассказал о своих впечатлениях от «Матча года», который состоялся в воскресенье, 13 июля. Встреча закончилась победой звёзд НХЛ над звёздами КХЛ с разгромным счётом 15:3.

— Какие впечатления от «Матча года», от всего мероприятия?

— Очень классные впечатления, очень масштабное мероприятие. Ребята — молодцы, что такое организовывают. Это большое событие для всего российского хоккея. Хотелось бы почаще видеть такое и участвовать в таких событиях.

— Вас приглашали на это мероприятие?

— Как игрока — нет. Как зрителя — да, пригласили, поэтому я здесь (улыбается), — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.