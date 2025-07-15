Российский экс-защитник «Локомотива» прокомментировал свой переезд в НХЛ

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за ярославский «Локомотив», поделился подробностями своего переезда в НХЛ и заявил, что такое решение принял ещё давно.

— Вы подписали контакт с «Ютой». Могли бы рассказать, как проходили переговоры, когда стало известно, что вас приглашают?

— Я решил, что уезжаю, очень давно. Это решение я также уже давно озвучил команде, в целом это было ожидаемо. Когда подписал контракт, то был очень рад, все в «Локомотиве» были рады, что я подписался с «Ютой». Впечатления, эмоции были очень классные, потому что я шёл к этому. Но сейчас начинается самое интересное время, мне ещё много чего предстоит доказать, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

20-летний защитник выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с ярославским клубом стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».