«Время всё покажет». Защитник «Юты» оценил решение Игоря Никитина перейти из «Локомотива»

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского клуба.

— Игорь Никитин, к сожалению для многих болельщиков «Локомотива», покинул команду. Вы расстроились, удивились или, может быть, обрадовались этому?

— Это было неожиданно. Неожиданно и очень интересно. Удивился — в целом вот так могу описать эти эмоции. Но, как я всегда говорю, молодец. Время всё покажет, что было правильно и что было неправильно, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина. В июне Никитин был назначен на пост главного тренера ЦСКА.