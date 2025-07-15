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«Время всё покажет». Защитник «Юты» оценил решение Игоря Никитина перейти из «Локомотива»

«Время всё покажет». Защитник «Юты» оценил решение Игоря Никитина перейти из «Локомотива»
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Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского клуба.

— Игорь Никитин, к сожалению для многих болельщиков «Локомотива», покинул команду. Вы расстроились, удивились или, может быть, обрадовались этому?
— Это было неожиданно. Неожиданно и очень интересно. Удивился — в целом вот так могу описать эти эмоции. Но, как я всегда говорю, молодец. Время всё покажет, что было правильно и что было неправильно, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Под его руководством ярославская команда в завершившемся сезоне выиграла регулярный чемпионат КХЛ и впервые стала обладателем Кубка Гагарина. В июне Никитин был назначен на пост главного тренера ЦСКА.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Симашевым читайте на «Чемпионате»:
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Эксклюзив
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
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