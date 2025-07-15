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Сушинский оценил трансферную кампанию СКА в нынешнее межсезонье

Сушинский оценил трансферную кампанию СКА в нынешнее межсезонье
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил изменение состава СКА. В межсезонье состав петербургского клуба покинули несколько лидеров, в том числе нападающие Сергей Толчинский и Михаил Григоренко.

— Вы удивлены, что СКА расторг контракты с Толчинским и Григоренко, а не попытался их обменять?
— Удивлён, но мы же с вами не знаем всех условий расторжения. Слухами я не живу, да и эта тема меня особенно не интересовала.

— Защитник Мёрфи — это серьёзное усиление?
— Да, это серьёзное усиление, особенно для большинства. В обороне, может, и не придаст надежности, но в неравных составах — мастер и в атакующих действиях поможет, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днем».

Ранее петербургский клуб подписал контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мёрфи и Маркусом Филлипсом.

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