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Симашев — о «Юте»: франшиза стала лучше, богаче. В будущем она очень многих удивит

Симашев — о «Юте»: франшиза стала лучше, богаче. В будущем она очень многих удивит
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Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев поделился своими ощущениями от предстоящей игры за «Юту» и заявил, что в будущем эта франшиза многих удивит.

— Вас драфтовала «Аризона» («Койотс» выбрали Симашева под номером шесть в 2023 году, однако в 2024-м франшиза переехала в Юту. — Прим. «Чемпионата»), но сейчас вы поедете играть в «Юту». Какие ощущения от этого?
— Франшиза точно поменялась. Она совсем другая сейчас. Она стала намного богаче, лучше. Я думаю, в будущем эта франшиза очень многих удивит, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

20-летний Симашев выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Симашевым читайте на «Чемпионате»:
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Эксклюзив
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
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