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«Самый счастливый день в моей жизни». Симашев — о чемпионстве в КХЛ с «Локомотивом»

«Самый счастливый день в моей жизни». Симашев — о чемпионстве в КХЛ с «Локомотивом»
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Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», назвал победу вместе с ярославским клубом в Кубке Гагарина самой большой победой в жизни. В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

— «Локомотив» взял наконец-то долгожданное чемпионство. Что для вас значит этот кубок?
— Думаю, это вообще самая большая победа в моей жизни. Эмоции, которые я запомнил всю свою жизнь. Самый счастливый день в моей жизни. И для города это очень важно, потому что после той трагедии мы были обязаны выиграть кубок. И очень круто, что я в таком молодом возрасте прикоснулся к такой истории, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Симашевым читайте на «Чемпионате»:
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Эксклюзив
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
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