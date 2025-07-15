«Самый счастливый день в моей жизни». Симашев — о чемпионстве в КХЛ с «Локомотивом»

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», назвал победу вместе с ярославским клубом в Кубке Гагарина самой большой победой в жизни. В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

— «Локомотив» взял наконец-то долгожданное чемпионство. Что для вас значит этот кубок?

— Думаю, это вообще самая большая победа в моей жизни. Эмоции, которые я запомнил всю свою жизнь. Самый счастливый день в моей жизни. И для города это очень важно, потому что после той трагедии мы были обязаны выиграть кубок. И очень круто, что я в таком молодом возрасте прикоснулся к такой истории, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.