Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Локомотива» ответил на вопрос, может ли клуб стать ещё сильнее при Бобе Хартли

Экс-игрок «Локомотива» ответил на вопрос, может ли клуб стать ещё сильнее при Бобе Хартли
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о назначении Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива». Канадский специалист возглавил клуб после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

— Теперь «Локомотивом» будет руководить Боб Хартли. Какие у вас ожидания? Может ли команда стать ещё сильнее при Хартли?
— Я думаю, да, может. В зависимости от того, как поведут себя ребята, как поведёт себя главный тренер, потому что я не специалист, я не могу говорить конкретно. Всё будет зависеть от людей, от команды, от тренерского штаба. Но я уверен, что у этой команды очень большой потенциал, который сейчас только начал раскрываться, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Симашевым читайте на «Чемпионате»:
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Эксклюзив
«После трагедии «Локомотив» был обязан выиграть Кубок Гагарина». Интервью с Симашевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android