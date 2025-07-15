Экс-игрок «Локомотива» ответил на вопрос, может ли клуб стать ещё сильнее при Бобе Хартли

Защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о назначении Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива». Канадский специалист возглавил клуб после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

— Теперь «Локомотивом» будет руководить Боб Хартли. Какие у вас ожидания? Может ли команда стать ещё сильнее при Хартли?

— Я думаю, да, может. В зависимости от того, как поведут себя ребята, как поведёт себя главный тренер, потому что я не специалист, я не могу говорить конкретно. Всё будет зависеть от людей, от команды, от тренерского штаба. Но я уверен, что у этой команды очень большой потенциал, который сейчас только начал раскрываться, — сказал Симашев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.