«Не надо делать акцент на счёте». Рыбин — о разгромном поражении звёзд КХЛ на «Матче года»

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин отреагировал на поражение команды звёзд КХЛ со счётом 3:15 в «Матче года» с российскими игроками НХЛ и призвал не сравнивать уровень двух лиг.

«15:3? Не стоит делать акцент на счёте. Этот матч — для мальчишек, для любителей хоккея. Пусть это будет благотворительность, собирает новую аудиторию для хоккея, привлекает потенциальных хоккеистов. Так что на счёт внимание не обращаем. Игра носила дружеский характер. Никакой разницы нет, не надо сравнивать КХЛ и НХЛ», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Благотворительный «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоялся в воскресенье, 13 июля, в Москве на «ЦСКА-Арене».