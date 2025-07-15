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Овечкин рассказал о сообщении от Гретцки незадолго до того, как побил его рекорд

Овечкин рассказал о сообщении от Гретцки незадолго до того, как побил его рекорд
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о сообщении от Уэйна Гретцки незадолго до того, как россиянину удалось победить рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Перед матчем еще с «Чикаго» Гретцки мне написал: «Сделай хет‑трик, и всё закончится». С «Чикаго» я забросил две шайбы. Тогда он мне написал: «Хотя бы не в Виннипеге», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Сейчас у россиянина 897 шайб в регулярных чемпионатах.

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