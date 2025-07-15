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«Баффало» подписал контракт с защитником Байрэмом на $ 12,5 млн, избежав арбитража

«Баффало» подписал контракт с защитником Байрэмом на $ 12,5 млн, избежав арбитража
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Защитник Боуэн Байрэм подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 12,5 млн с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Кэпхит составил $ 6,25 млн.

24-летний игрок являлся ограниченно свободным агентом. Стороны избежали арбитража, который ранее запросил клуб.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Баффало Сэйбрз». В минувшей регулярке хоккеист установил личный рекорд результативности в НХЛ.

Выбранный «Колорадо» под четвёртым номером на драфте НХЛ 2019 года Байрэм набрал 110 (33+77) очков в 246 матчах регулярного чемпионата за «Эвеланш» и «Баффало».

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